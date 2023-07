Disastro Circumvesuviana Ciampi | Per De Luca la colpa è del Covid e della guerra

(Di venerdì 21 luglio 2023), Il Consigliere Regionale M5S per la Campania: “Dopo 8 anni qualsiasi giustificazione è inaccettabile”. Nella consueta comunicazione del venerdì il presidenteGiunta RegionaleCampania parla delle condizioni. Sul tema è intervenuto il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle per la Campania e componenteCommissione Trasporti Vincenzo. Lo ha fatto attraverso una comunicazione ai media. “Questa volta Desi è superato. Nel consueto teatrino del venerdì il governatore inile lain Ucraina dello stato in ...

Disastro Circumvesuviana, De Gregorio: l'Eav "gioca" il campionato con i "giocatori" di 40 anni fa Corriere

Il consigliere regionale membro della commissione Trasporti: “Dopo 8 anni qualsiasi giustificazione è inaccettabile” ..."Questa volta De Luca si è superato. Nel consueto teatrino del venerdì il governatore incolpa il Covid e la guerra in Ucraina dello stato in cui versa la Circumvesuviana. Dopo 8 anni di amministrazion ...