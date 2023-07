DIRETTA F1 | GP Ungheria 2023 LIVE | Russell il più veloce sul bagnato | tra poco le FP2

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda sessione di prove libere del GP di, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. E’ la penultima gara prima della pausa estiva. E’ la 37a apparizione consecutiva per la Formula 1 a Budapest e il favorito principale è il vincitore del 2022, ossia Max Verstappen. L’olandese con la sua Red Bull sta dominando il Mondiale: 255 punti contro i 156 del suo compagno di scuderia Sergio Perez, secondo e piuttosto in crisi negli ultimi appuntamenti. Il tracciato dell’Hungaroring per la sua conformazione si è adattato bene alle caratteristiche della Ferrari negli ultimi anni. Chi proverà a tornare a ruggire sarà Fernando Alonso con la sua Aston Martin dopo qualche ...