DIRETTA F1 | GP Ungheria 2023 LIVE | risultati e aggiornamenti FP2

(Di venerdì 21 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda sessione di prove libere del GP di, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. E’ la penultima gara prima della pausa estiva. E’ la 37a apparizione consecutiva per la Formula 1 a Budapest e il favorito principale è il vincitore del 2022, ossia Max Verstappen. L’olandese con la sua Red Bull sta dominando il Mondiale: 255 punti contro i 156 del suo compagno di scuderia Sergio Perez, secondo e piuttosto in crisi negli ultimi appuntamenti. Il tracciato dell’Hungaroring per la sua conformazione si è adattato bene alle caratteristiche della Ferrari negli ultimi anni. Chi proverà a tornare a ruggire sarà Fernando Alonso con la sua Aston Martin dopo qualche ...

... dove andrà in scena domenica il GP d'. Il programma. Il programma è il solito: oggi sono ... Tutto il programma del week end viene trasmesso inTV su Sky, mentre le qualifiche e la gara ...F1, ladelle PL1 Qui potete rileggere tutta lascritta delle PL1 dell'Hungaroring. Il programma La Formula 1 torna in pista alle 17 per la seconda sessione di prove libere: ...... Spagna Pool C (Lettonia) : Repubblica Ceca, Lettonia, Turchia, Ucraina Pool D (Kosovo) :, ...DOVE GUARDARE IL MATCH TRA ITALIA - LUSSEMBURGO IL MATCH VERRA' TRASMESSO GRATUITAMENTE IN...

LIVE Formula 1 GP Ungheria, prove libere in diretta: Russell vola sotto la pioggia in Fp1, orari Fp2 e dove vederle Sport Fanpage

Nel weekend in Ungheria si corre l'11esimo appuntamento della stagione. Favorito Verstappen (Red Bull), ci si aspetta una reazione dalla Ferrari ...Un ritorno a casa per chiudere il cerchio a livello di organico e, soprattutto, nel settore delle lunghe. La Molisana Magnolia Campobasso va ad inserire il nono tassello nel roster della propria ...