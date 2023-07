DIRETTA F1 | GP Ungheria 2023 LIVE | Albon e Sargeant davanti | buona Ferrari con gomma gialla

(Di venerdì 21 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.23a tutti conmedia: 1:18.377 per il thailandese della Williams. 17.21 Sainza Leclerc con: soli 30 millesimi di differenza tra i due. 17.19 Verstappen a parità diinizia dietro adi 75 millesimi, maa Perez. 17.18 Perez si mette in sesta posizione a 269 millesimi da. 17.17 Iniziano la sessione consoft entrambe le Red Bull: in pista sia Perez che Verstappen. 17.15 Entrambe leadesso in pista con. 17.13 Hamilton si mette in tredicesima posizione a nove decimi da ...

GP, gli orari del week end su Sky, Now e TV8 Norris ama le linee a U "Devi guidarla in un certo modo ma è uno stile che non mi piace o nel quale non voglio guidare . Non mi piace la macchina ...16:56 GP, il live timing delle FP2 Ecco il live timing delle seconde prove libere di questo venerdì ungherese, per seguire minuto per minuto i tempi effettuati dai piloti. 16:58 Tutto pronto per le ...01:30 [F1] - Buon pomeriggio a tutti cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati all'appuntamento dedicato allascritta della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d', undicesima prova del campionato 2023 di Formula 1. Sessione fondamentale L'incidente di Sergio Perez e la pioggia ...

F1 GP Ungheria LIVE, segui le prove libere 2 in diretta Autosprint.it

McLaren si è inserita tra le squadre protagoniste dell’ultimo mese grazie al nuovo pacchetto di aggiornamenti che ha debuttato in Austria, dandole la possibilità di riaffacciarsi nelle zone più nobili ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del GP di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di ...