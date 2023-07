Dipingere per distrarsi dal mondo

Leggi su panorama

(Di venerdì 21 luglio 2023) Stefano di Stasio è un protagonista appartato degli ultimi 50 anni. Con la sua ricerca creativa che procede tra grande tradizione e originale via surrealista. con simboli, sogni e visioni che accendono un’appassionante realtà parallela. Un grande museo rende omaggio a un maestro della pittura, più volte tramortita nel corso dei decenni, e più volte riemersa, fino a essere riconosciuta come un linguaggio legittimo. Non era così chiaro né così sicuro, negli anni della formazione di Stefano Di Stasio, attraversati da avanguardie e ricerche sperimentali che sembravano aver bandito per sempre la pittura. Non era vero, non poteva essere vero, ma questa maledizione aveva colpito maestri della generazione precedente a quella di Di Stasio, come Pietro Annigoni, Gregorio Sciltian, Riccardo Tommaso Ferroni, artisti sopravvissuti, mal tollerati, fuori della storia. Ma artisti veri. Nella stessa ...