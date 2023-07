Diletta Leotta si mostra in gravidanza | fans in delirio

Nelle calde giornate del calciomercato 2023, la giovane erede di(che in queste ore ha mostrato foto con bikini esplosivi e poi... guardate qui) - classe 2004 - conquista giorno dopo ...Durante il programma 'Mamma Dilettante' la conduttrice ha raccontato al compagno Karius un aneddoto imbarazzante della sua adolescenza, per mettere alla prova le sue intenzioni come ...Ospite disul programma 'Mamma Dilettante', il compagno Loris Karius ha parlato della prima serata passata insieme: 'Per me era solo una chiacchierata'. Guarda la risposta di ...

Loris Karius è stato ospite della nuova puntata del podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante, dove ha raccontato alcuni retroscena del primo incontro con la conduttrice tv, così come si sta ..." Quando ci siamo visti per la prima volta non pensavo che sarebbe successo questo. Stavo cenando, chiacchierando, divertendomi. Non dobbiamo pianificare il futuro ", ha confessato Loris Karius rispon ...