Diamond League | Iapichino vola a 6 95! Primato personale e terza vittoria di fila

A questo punto inutile attendere l'esito della gara di domenica in: Australia e Giappone, annunciate, avrebbero potuto scavalcare l'Italia. Ma ora conterebbe poco o nulla. Under 23 A ...Terza vittoria inper Larissa Iapichino. La 21enne toscana, tesserata Fiamme Gialle, dopo i successi di quest'anno di Firenze e Stoccolma, si è ripetuta nella tappa del Principato di Monaco. L'azzurra si ...Terzo primato per l'atleta del Kenya in meno di 2 mesi Faith Kipyegon stabilisce il nuovo record del mondo sul miglio correndo in 4'07''64 a Montecarlo, nel meeting di, e abbassando di oltre 5'' il precedente primato. L'atleta kenyana centra il terzo record mondiale in meno di 2 mesi. A giugno ha ritoccato i limiti dei 1500 metri e dei 5000 metri.

Larissa Iapichino fa tris alla Diamond League e lo fa nella prestigiosa tappa di Montecarlo. Poco fa l’Azzurra delle Fiamme Gialle, fresca campionessa europea under 23, ha vinto la gara saltando 6.95 ...MONTE CARLO (MONACO) (ITALPRESS) - Terza vittoria in Diamond League per Larissa Iapichino. La toscana, doppia figlia d'arte, tesserata Fiamme Gialle, dopo ...