Diamond League | Iapichino vince ancora con 6 95! Kipyegon da urlo | mondiale sul miglio

Terza vittoria inper Larissa Iapichino. La 21enne toscana, tesserata Fiamme Gialle, dopo i successi di quest'anno di Firenze e Stoccolma, si ripete nella tappa del Principato di Monaco. L'azzurra vola ...Eccezionale Larissa Iapichino, ancora a un passo dai sette metri, imbattibile nella2023: la terza vittoria su tre arriva nel lungo di Montecarlo con un superlativo salto finale a 6,95 (+0.3), misura con la quale supera in extremis la statunitense Tara Davis (6,88/+0.2)...Faith Kipyegon stabilisce il nuovo record del mondo sul miglio correndo in 4'07'64 a Montecarlo, nel meeting di, e abbassando di oltre 5' il precedente primato. L'atleta kenyana centra il terzo record mondiale in meno di 2 mesi. A giugno ha ritoccato i limiti dei 1500 metri e dei 5000 metri.

