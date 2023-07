Devastati campi di mais | pascoli e ulivi La Regione | ricognizione dei danni per chiedere lo stato calamità - Foto

... per essere vicini alle aziende agricole che hanno visto raccoltiin un periodo cruciale dell'attività nei'. Violenti temporali e precipitazioni oltremodo abbondanti sono eventi ...... per essere vicini alle aziende agricole che hanno visto raccoltiin un periodo cruciale dell'attività nei". Questi eventi " estremi " sono "purtroppo sempre più diffusi e per chi ...... per essere vicini alle aziende agricole che hanno visto raccoltiin un periodo cruciale dell'attività nei". Questi eventi "estremi" sono "purtroppo sempre più diffusi e per chi vive ...

Devastati campi di mais, pascoli e ulivi. La Regione: ricognizione ... L'Eco di Bergamo

Tantissimi gli interventi dei vigili del fuoco sul territorio lombardo, oggi alle prese con una fortissima ondata di maltempo. Intanto permane lo stato di allerta, si teme soprattutto la grandine ...Maltempo choc in Lombardia. Un fiume di acqua e ghiaccio ha attraversato questa mattina la strada principale di Seregno (Monza), uno ...