Dessert goloso con 3 ingredienti | non devi usare il forno

Leggi su donnaup

(Di venerdì 21 luglio 2023) Se sei alla ricerca di un dolce buonissimo da mangiare senza la paura di commettere un peccato di gola hai trovato la pagina giusta per te. Qui sotto troverai la ricetta della torta con banane e cacao che è perfetta da mangiare se sei a dieta. Questofatto con i fiocchi d’avena sarà leggero ma allo stesso tempo sfizioso. La preparazione è semplicissima e se sei un’amante di questo frutto in particolare non puoi lasciarti sfuggire l’occasione di assaggiare questo dolce nella tua cucina. Dopo il primo morso il suo sapore si farà amare dal palato di grandi e piccini e tutti faranno a gara per accaparrarsi l’ultima fetta di torta. per scoprire come è possibile realizzare questocon banane e cacao e fiocchi d’avena:e preparazioni. Questa torta è molto facile da fare e lo sarà anche ...