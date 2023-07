Deo gratias | Miss Italia non sarà uomo

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 21 luglio 2023) Comincio subito portandomi avanti: Patrizia Mirigliani sessista omofoba fascista slurp slurp, Meloni negazionista climatica novax odia i migranti stragista e per giunta euroscettica. Perché la madrina diha specificato che, finché comanda lei, resta il regolamento che ha fatto lei e il regolamento non prevede concorrenti trans. In una parola,e l’non avrà la/il suo big Rikkie, in arte Valerie, maschio che ha prevalso al concorso di bellezza olandese siccome “si sente una donna”. È questa una delle aberrazioni più scriteriate di questi nostri tempi post moderni, qualcosa che fa acqua, in piedi, da tutte le parti: (fingere di) credere a uno che si percepisce un’altra cosa apre miriadi di prospettive, tutte potenzialmente devastanti e non ci vuol molto a capirlo: io ti vengo ...