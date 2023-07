Dell' Erba | norme Ue e Bce tengano conto del ruolo delle Bcc

Lo afferma il presidente dei Federcasse Augustoall'assemblea della federazione cui partecipa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 140esio anniversario della ...Il presidente di Federcasse Augustochiede al legislatore europeo e alla Bce di tener conto del credito cooperativo e del suo ruolo di stabilità del sistema bancario. Parlando all'assemblea della federazione cui partecipa ...A ciò si aggiungono i sopralluoghi da parte dei tecnici e'assessore Giombetti per affrontare le varie problematiche (sfalcioe manutenzione verde, problemi con abitanti limitrofi, fermata ...Il presidente di Federcasse Augusto dell'Erba chiede al legislatore europeo e alla Bce di tener conto del credito cooperativo e del suo ruolo di stabilità del sistema bancario. (ANSA) ...Le Bcc sono un "partner solido e lungimirante", "del settore produttivo del paese, formato da piccole e medie imprese", del terzo settore e delle famiglie vsto che nel 2022, "il 16 per cento dei finan ...