DelFes Avellino che colpo | Mati?as Bortoli?n è il nuovo centro

L'ASDe? lieta di comunicare di avere raggiunto l'accordo con. Pivot italo-argentino nato l'11 aprile 1993 a Cordoba, 208 cm per 100kg. Dopo le prime esperienza alla Atenas Co?rdoba, si trasferisce in Italia al Crabs Rimini. Poi le esperienze in Austria, alla Traiskirchen Lion e in Argentina dove partecipa alla massima serie nazionale. Nella stagione 2020/2021 e? protagonista, con la San Giobbe Chiusi, della storica promozione in A2 concludendo la serie play-off con 12,2 punti e 5,6 rimbalzi. Nelle ultime due stagioni veste la casacca della Gemini Mestre. Nell'ultima annata, terminata con la serie play-off contro Orzinuovi, mette a referto 12,7 punti e 8,8 rimbalzi di media in regular season. Con la nazionale argentina, dopo le esperienze nelle categorie under, ...

Nel primo turno laaffronterà in trasferta la BPC Virtus Cassino . Il match è in programma sabato 9 settembre. La formula I team 'sono inseriti in un tabellone, con turni in gara .... Il consiglio federale FIP ha ufficializzato gli organici del nuovo campionato, la Serie B Nazionale . Laparteciperà al girone A con altre tre squadre campane: la Juvecaserta 2021, la Lars Virtus Arechi Salerno e la Geko PSA Sant'Antimo. Le partecipanti sono 36 con due gironi da 18 (ovest/.... Laha annunciato i profili dell'organigramma societario 2023/2024. Antonello Nevola sarà il general manager del club irpino con Paolo Rotondi responsabile delle relazioni esterne.

