Delega fiscale in commissione Finanze al Senato | il viceministro Leo chiarisce che non è un prelievo forzoso

(Di venerdì 21 luglio 2023) IlLeo: si accelera solo l’iter informatico per vedere se ci sono i soldi o meno. Boccia (Pd): visioni diverse, serve più equità. Garavaglia (Lega): difficile chiudere la prossima settimana

Sono 482 gli emendamenti presentati al Ddldi riformaalla scadenza dei termini in commissione Finanze del Senato. A quanto riferito, da M5S sono state presentate 136 proposte di modifica, 109 dal Pd, 48 dal gruppo Misto, 46 da ...Nella discussione sullain commissione Finanze al Senato, il viceministro dell'Economia Maurizio Leo ha provato a "spiegare bene questa tempesta in un bicchiere d'acqua del "prelievo ...Roma, 21 lug. " "È passata sotto silenzio la decisione di inserire dentro la Leggeuna sorta di prelievo forzoso. Nel luglio del 2015, esattamente, otto anni fa Giorgia Meloni scrisse per molto meno questo tweet accusandomi di pagare il pizzo alla lobby delle banche. ...

"La riforma fiscale del governo va cambiata. Faremo di tutto per modificarla nel passaggio al Senato provando a rendere il fisco più giusto.