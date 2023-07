Del Genio | “Chiesa al Napoli con ingaggio da 8mln? Nemmeno per Osimhen si spingono a tanto”

Anzi, se non lo fa, cioè se s'abbassa, se ci fa ringiovanire (e per davvero, alla facciamirabile liquore della cavatina di Dulcamara - non ce ne voglia queldi Donizetti) è pure meglio. Ce ...UR per aver immaginato la riqualificazioneplayground quando il NUoVO era ancora solamente un ... in arte Gummy Gue, con la sua esperienza a livello internazionale, ha confermato il suoe la ...... risparmiare anche a frontenuovo format delle qualifiche , che rende necessario fare economia sui set di pneumatici. Un format che non va pienamente aa Lewis Hamilton . 'Abbiamo fatto ...

Del Genio: 'Napoli: acquisto importante di De Laurentiis' AreaNapoli.it

I l venerdì del GP di F1 d'Ungheria 2023 è stato difficile per Mercedes, specialmente il pomeriggio. Il team di Brackley nelle FP2 si è dovuto accontentare di un sedicesimo posto con Lewis Hamilton e ...Il lungo periodo di inflazione che il Regno Unito sta attraversando è, senza dubbio, un problema con cui Carlo III deve fare i conti. Come ...