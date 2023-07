Decreto Alluvione | soppresso l’emendamento Pd che rendeva i governatori subcommissari alla ricostruzione I dem | “Golpe bianco”

(Di venerdì 21 luglio 2023) Manca la copertura finanziaria edel Pd che istituiva ipostviene. In 24 ore la decisione dopo i rilievi della Ragionerianorma delche il governo aveva segnalato in AulaCamera pochi minuti prima di porre la fiducia. L’immediato rinvio in commissione del provvedimento ha scompaginato i piani dell’esecutivo ma il rapido via libera alsoppressivo del comma 10 presentato dal relatore Tommaso Foti (FdI) ha chiuso la partita scatenando l’era del Pd. Secondo cui dietro c’è la volontà di affossare il ruolo di Stefano Bonaccini nella gestione dellain Emilia Romagna, ...

Solo "una svista" per la maggioranza. Un "golpe bianco" secondo l'opposizione. È stato alla fine soppresso l'emendamento alpresentato dal Pd e approvato all'unanimità in Commissione ambiente che aveva ricevuto l'altolà dalla Ragioneria di Stato , provocando lo slittamento dell'approvazione di tutto il ...... tunnel ed opere annesse , in particolare quelle che si sono rese necessarie dopo l'e che ... Si tratta dellegislativo del 5 ottobre 2016, n.264, in attuazione della direttiva 2004/54/...Oggi venerdì 21 luglio è in programma una nuova estrazione del Lotto e Superenalotto . Si tratta dell'estrazione speciale inserita dal governo nel recenteper finanziare gli interventi emergenziali in Emilia Romagna. Le entrate erariali generate da questa estrazione saranno destinate alla regione colpita dall'. Dal 7 luglio e ...

Decreto alluvione, Bakkali (Pd) "Risorse insufficienti e ruolo degli enti locali ridimensionato" RavennaToday

Il comma per dare più peso agli enti locali, proposto dai dem era stato approvato in Commissione anche dalla maggioranza, ma non aveva copertura finanziaria.Seguiamo in diretta l'estrazione dei numeri vincenti al Lotto e Superenalotto di oggi venerdì 21 luglio. Per il Superenalotto il jackpot in palio è di 28,9 milioni di euro.