DAZN | tariffe troppo alte | il Codacons tuona sui prezzi

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il nuovo listinodegli abbonamenti alla piattaforma diha scontentato davvero tutti. Gli utenti sono arrabbiati per i rincari, giunti come un fulmine a ciel sereno. Anche ilsi è espresso negativamente sulla questione, sottolineando come i costi siano davvero ingiustificati. Altra bufera in arrivo per la tv in bianconero? Il comunicato delsu“Le nuoveannunciate daper gli abbonamenti ai vari pacchetti offerti dalla società non appaiono giustificate, anche in considerazione del fatto che i diritti tv del campionato di serie A di calcio dal 2024 in poi non sono ancora stati assegnati, e la prossima riunione della Lega è prevista per il 26 luglio. I nuovicomunicati da...

Pochi giorni addietro abbiamo parlato delle ultime novità riguardanti gli abbonamenti a, in particolare la modifica dellemensili e annuali per tutti coloro che intenderanno iscriversi alla piattaforma di streaming in vista della prossima stagione sportiva. Anche per i già ...Il CODACONS con una nota sul sito ufficiale ha commentato per le nuovedipubblicate in questi giorni Il CODACONS con una nota sul sito ufficiale ha commentato per le nuovedipubblicate in questi giorni. Il comunicato: "Le nuove...... con il campionato 2023 - 2024 che prenderà il via il 19 agosto: 'Le nuoveannunciate daper gli abbonamenti ai vari pacchetti offerti dalla società non appaiono giustificate, anche in ...

Aumentano i prezzi degli abbonamenti DAZN per la stagione 2023/24: le nuove tariffe TUTTO mercato WEB

Criptovalute, in Italia piacciono soprattutto ai giovani. Dazn comunica nuove tariffe, tra rincari e sconti, in vista della nuova stagione di calcio. Da lunedì crescono i prezzi di tutti i servizi ...Pochi giorni addietro abbiamo parlato delle ultime novità riguardanti gli abbonamenti a DAZN, in particolare la modifica delle tariffe mensili e annuali per tutti coloro che intenderanno iscriversi ...