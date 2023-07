Dazn | l’iniziativa | in regalo un taglio come i calciatori di Serie A

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 luglio 2023)di, piattaforma streaming per laA, per i tifosi. Tutti i dettagli da sapere sull’evento Di seguito il comunicato disui tagli daA. COMUNICATO – Per celebrare il ruolo del calcio nella vita dei tifosi,ha lanciatoti regala i tagli iconici del calcio‘. Tutti gli appassionati che sognano di replicare i look dei propripreferiti potranno farlo gratuitamente nei ‘Barber Sport’ targati. Tra i tagli a disposizione ci sono quelli più moderni di Theo Hernandez e Lautaro, passando per Pogba e Dybala, ma anche quelli più old styleil classico di Totti al celebre ‘a mezzaluna’ di Ronaldo il Fenomeno. I ...