Dazn | iniziativa per ‘regalare i tagli iconici del calcio’ | i tifosi potranno replicare il look dei calciatori

(Di venerdì 21 luglio 2023) Per celebrare il ruolo del calcio nella vita deiha lanciato l’ti regala idel calcio‘. Tutti gli appassionati che sognano didei propripreferitifarlo gratuitamente nei ‘Barber Sport’ targati. Tra ia disposizione ci sono quelli più moderni di Theo Hernandez e Lautaro, passando per Pogba e Dybala, ma anche quelli più old style come il classico di Totti al celebre ‘o a mezzaluna’ di Ronaldo il Fenomeno. Ivivere questa esperienza a Roma e Milano nella giornata di lunedì 24 luglio, mentre a Napoli e Torino nella giornata di ...

Di seguito i Barber Sport scelti per l'ti regala i tagli iconici del calcio: ROMA - 24 LUGLIO Barber Shop: I Testardi Viale Libia Via Antrodoco, 5 Tel: 06 86921 356 MILANO - 24 LUGLIO

Quale tifoso, oltre ad esultare per i gol dei suoi beniamini, non sogna di essere come loro, magari anche con lo stesso taglio di capelli La passione per il calcio, si sa, continua anche fuori dal campo, con conversazioni, modi di dire, nuovi linguaggi ch ...

DAZN regala i tagli iconici del calcio ai tifosi di Roma, Milano, Napoli e Torino, La passione per il calcio, si sa, continua anche fuori dal campo, con conversazioni, modi di dire, nuovi linguaggi ch ...