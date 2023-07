DART ha fatto un macello Osservato lo sciame di massi prodotto dall’impatto con l’asteroide

... che all'inizio non supereranno i 30 giorni, e ildi essere ancora in microgravità, quindi ... da AstroSamantha alla sonda: missioni 2022 da ricordare L'anno che sta per concludersi è stato ...... calciobalilla, tiro libero con forza 4, ping pong, bocce su erba, volano,soccer e tanti ... dalla Liguria) sotto l'incitamento del pubblico di casa, che hada ottima cornice alle partite ...Intorno la campagna, sferzata da una tempesta che hacadere un albero, bloccando la strada; pochi metri più in là le scure acque del fiumesi increspano sollevate dal vento. Non è l'inizio ...In qualità di Sith sotto gli ordini di Palpatine, Vader ha cercato strade alternative per controllare le mosse dei Ribelli, che si sono rivelate deboli.