(Di venerdì 21 luglio 2023)è atteso dalla sua quarta stagione all’Inter, arrivato nel 2020 dal Parma. Il difensore, ormai stabilmente terzo di destra, su Inter TV presenta ilanno. SI RIPARTE – Matteoè uno dei tanti dell’Inter aggregati da lunedì: «Molto bello aver ripreso, aver ricominciato. Stiamo lavorando bene, anche se sono qua da pochi giorni. Però ci stiamo preparando al meglio per questa nuova stagione. Glisono sempre gli stessi degli: puntiamo sicuramente al massimo, perché quando giochi per un club così importantel’Inter glidevono essere quelli. Sicuramente lavoreremo per questo. Un orgoglio aver ritrovato la Nazionale? Assolutamente sì, la prima cosa è fare bene con il club e quindi con l’Inter. Cerco ...

Inzaghi INTER SECONDO TEMPO (3 - 5 - 2) : Radu (68' Di Gennaro);, Acerbi, Stabile (77' ... poi Lautaro si è ripreso la scena con altri due centri (il secondo didagli 11 metri) per il ...In attacco Correa al fianco delacquisto Thuram , al debutto in nerazzurro. La partita, il ... Nel secondo tempo Inzaghi cambia pelle alla sua squadra , con gli ingressi in campo di Radu,, ...Cosa che il suo predecessore e mancatocompagno di reparto conosce bene e a cui ha deciso di ... non dimenticando che vi è pur sempre l'ottimoche può ricoprire anche il ruolo di terzo di ...

Darmian: «Nuovo ruolo È stato facile! Obiettivi come gli anni scorsi» Inter-News.it

Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi.Blog Calciomercato.com: Più che pazza Inter, è pazzo mercato. Con un blitz a sorpresa, ieri sera l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio hanno trovato ...