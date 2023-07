Danni ingenti all’agricoltura bergamasca | la grandine distrugge campi di mais | ulivi e pascoli

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il maltempo ha colpito ancora una volta l’agricoltura. Questa mattinae vento forte hanno sferzato diverse aree della provincia, causando parecchi. Lo rende noto Coldiretti Bergamo che ha raccolto le prime segnalazioni dei propri associati. Nella zona di Gandino i chicchi di ghiaccio hanno distrutto ilin campo. “È stato un attimo – racconta Adriano Galizzi, agricoltore di Leffe -, il vento forte e lasi sono abbattuti suidie dopo il loro passaggio sono rimaste solo piante devastate”. Laha colpito anche la Valle Brembana triturando l’erba nei“Prima che arrivasse la– spiega Andrea Oberti allevatore di Bracca – in campo c’era un secondo ...

PROVINCIA DI ALESSANDRIA " " Sono bastati pochi minuti per lasciare su terreno, colture e strutture". I tecnici di Coldiretti Alessandria stanno ancora effettuando sopralluoghi nelle aree della Val Cerrina e del Monferrato colpite dalla grandine.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – "Sono bastati pochi minuti per lasciare su terreno, colture e strutture danni ingenti". I tecnici di Coldiretti Alessandria ...