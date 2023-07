Danni da predazione in Toscana | aperto bando della Regione per risarcimenti agli allevatori colpiti dai lupi

(Di venerdì 21 luglio 2023) Saranno ammesse le spese per gli animali uccisi, calcolate in base al valore di mercato dell'animale allevato e le spese sostenute per i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti (documentati mediante fatture quietanzate)

FIRENZE - Indennizzi da predazione, è uscito il bando regionale con il quale le aziende zootecniche possono presentare le domande per il riconoscimento ...