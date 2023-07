Damiano dei Maneskin | dedica per la Roma prima del concerto all' Olimpico

Dopo la dedica a Francesco Totti frontman della bandanche questa sera ha voluto omaggiare la sua squadra del cuore, la Roma ...ipocrita' Giorgia Soleri e la rottura con: 'Ecco come volevamo comunicarla se non fosse ... Questa (riferendosi alla cicatrice, ndr) è solo una piccola partesegni che mi porto addosso. Non ...Estratto dell'articolo di Sandra Cesarale per il 'Corriere della Sera' concertomaneskin allo stadio olimpico di roma Roma Di nero vestiti,addirittura in gessato (ma la giacca la terrà addosso solo pochi minuti), su ...

Damiano dei Maneskin cita Totti al suo concerto: la frase a sorpresa Corriere dello Sport

Il 'Campiello de le Perlere' è una esposizione dedicata all'arte delle perle di vetro veneziane: questa sera a Venezia ha aperto le sue porte al pubblico in Calle Priuli dei Cavalletti 100. (ANSA) ...Eccoci anche questa settimana con il consueto appuntamento di Up & Down. Tutti i vip promossi e bocciati di Roberto Alessi ...