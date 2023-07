Damiano David come Totti Cosa dice all' Olimpico

(Di venerdì 21 luglio 2023)Francesco. Durante la prima delle due date romane allo stadio, il cantante dei Måneskin ha salutato il pubblico con un classico «ciao Roma». Poi ha aggiunto: «Che figata, lo stadio. Io di solito sto là», ha detto indicando la curva Sud da lui spesso frequentata anche di recente, essendo un grande tifoso della Roma. E non a caso, ha citato le parole dell'ex capitano giallorosso Francesconel giorno del suo addio al calcio: «Rubo le parole di un grande, permettetemi di avere paura». «Per noi - continua - arrivare a un palco del genere è sempre stato un sogno. Essere qui è un traguardo ma ogni traguardo è il nostro punto di partenza», ha proseguito. Poi il «fuori programma» con i ringraziamenti al resto della band. «Per me ...

