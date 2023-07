La ripartenza dell'area industriale dell'exdi Napoli è più vicina. Oggi nasce Italian Green Factory, la newco che gestirà il sito di via Argine....II di Napoli Matteo Lorito per raccontare dell'investimento che sarà compiuto sul sito ex,... a partire'intelligenza artificiale e l'IoT, a supporto dell'innovazione green per la ...... Il sud può diventare il nuovo motore della crescita italiana Uno studio Napoli salvaLa ... I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani'Italia e ...

Dall'ex Whirlpool nasce la newco Italian Green Factory - Ultima ora ... Agenzia ANSA

La ripartenza dell'area industriale dell'ex Whirlpool di Napoli è più vicina. Oggi nasce Italian Green Factory, la newco che gestirà il sito di via Argine. (ANSA) ...Nasce oggi Italian Green Factory, la newco che gestirà il sito di via Argine per rendere la ripartenza dell’area industriale dell’ex Whirlpool di Napoli più vicina. Il sito è stato acquisito da Tea Te ...