“Dal TG5 al GF Vip 8” Scelta di classe per la nuova opinionista | “È Pier Silvio che la vuole”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 21 luglio 2023) GF Vip 8, l’idea diSivlio Berlusconi. Mancano ancora diverse settimane all’inizio dellaedizione del reality più guardato dell’universo… va beh, abbiamo esagerato, però se siete tra quelli che dicono ad alta voce “Io il GF Vip? Mai guardato, anzi mi fa schifo ar ca…” e poi ogni tanto date una sbirciatina non dovreste parlare. Dicevamo, l’ad di Mediaset avrebbe proposto un volto molto noto di Canale 5 comeda affiancare ad Alfonso Signorini. Che ci sia Alfonso Signorini alla guida del programma non è da mettere in discussione. Nei giorni scorsi si è parlato dell’ipotesi Paola Barale come ‘primo violino’, se così vogliamo dire, per commentare le gesta più o meno eroiche degli inquilini della Casa. Ma come seconda? Sembra infatti dato per scontato che Sonia Bruganelli e Orietta Berti ...