Dal recentissimo The Crowded Room al fantasy per ragazzi di Lockwood & Co | 10 serie con cast eccezionali tratte da bellissimi linbri perfetti per l' estate Il solo dubbio è | vedere prima la serie o leggere prima il libro?

Leggi su iodonna

(Di venerdì 21 luglio 2023) Trasportare opere letterarie in produzioni televisive è una pratica ormai consolidata e nell’ultimo periodo sono sempre di più letvda libri che le piattaforme streaming ci propongono. Ecco le più belle e innovative che possiamo gustarci quest’sotto l’ombrellone. Libri in vacanza: 7 titoli per 7 destinazioni X ...