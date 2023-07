Dal 31 luglio al 5 agosto a Biella si terrà il Congresso della World Federation of Master Tailors WFMT | arrivato alla sua trentanovesima edizione

Leggi su amica

(Di venerdì 21 luglio 2023) (in Italia se ne sono svolti sette, a Roma nel 1954, 1975,1983, 1995, 2011 e a Treviso nel 2003 e Verona 2019.). Laè la più importante associazione che raccoglie i migliori sarti e sarte al mondo, dagli Stati Uniti al Giappone.Federazione appartengono sarti europei, asiatici e americani. La sceltalocation per il 2023 è stata voluta dal Maestro Gaetano Aloisio, in qualità di Presidente dell’Accademia Nazionale dei Sartori e Vice Presidenteof. Non è un caso che sia stata proprio, città che detiene ancora oggi il primato di capitale italianasartoria e del tessile. Aldiparteciperanno quasi 260 ...