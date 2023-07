Da Zaki uno sgarbo al governo e a Meloni dopo la liberazione | la scelta contestata

(Di venerdì 21 luglio 2023) Arriverà in Italia con un volo di linea Patrick, il ricercatore egiziano che ha lasciato il carcere in seguito alla grazia concessagli dal presidente egiziano al Sisi. Una volta sbarcato a Milano, l'attivista si sposterà poi a Bologna. «La decisione di prendere un volo di linea che lo porterà a Milano è del tutto corretta. È un difensore dei diritti umani che mantiene la sua indipendenza dai Governi, di qualunque colore siano», il commento all'Adnkronos di Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia in merito alle indiscrezioni sulladel ricercatore di rifiutare il volo di Stato. «apprezza tutto ciò che è stato fatto per lui: in queste ore lo ha fatto ampiamente ringraziando le istituzioni italiane - prosegue -. Però la decisione di prendere un volo di linea, anziché un volo di Stato, è normale ...

... rispondendo alla polemica aperta ieri dal senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri , che in Aula ha chiesto se"troverà il tempo di ringraziare anche il governo italiano al quale deve questo ...'Patricksarà in Italia e gli auguro dal profondo del cuore una vita di serenità e di successi ... ha confermatodei suoi legali, Samweil Tharwat. Mentre un componente del Comitato per la ......per la liberazione di Patrick!' a quella 'il governo ha liberato Patrick, ma ha comunque sbagliato!'. A distinguersi in questa nuova frontiera dadaista del giornalismo (che poi cela...

Arriverà in Italia con un volo di linea Patrick Zaki, il ricercatore egiziano che ha lasciato il carcere in seguito alla grazia concessagli ...Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Siamo molto felici per la liberazione di Zaki. Da più di due anni Bologna è accanto a Patrick anche quando era ancora uno sconosciuto per l’opinione pubblica. In tanti ci ...