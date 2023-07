FrancescoRandazzo che dopocarriera decennale in alcune delle maggiori società EPC in ambito Oil and gas italiane, ha portato allo studio le competenze acquisite, ampliando così l'......portavoce dei sentimenti di stima e riconoscenza espressi dal Comandante Generale attraverso... Le Capitanerie di Porto nacquero il 20 luglio 1865 a seguito della firma da parte del Re...Lei sta dicendo che questa ècittà pensata poco 'È pensata inmaniera vecchia. Non ci si ... È un'assurdità far passare un tram a Corso. Bene ha fatto la lista civica a convocare, su ...

Da Vittorio, una cucina classica contemporanea - ilGiornale.it ilGiornale.it

Il disoccupato Antonio Ricci la sua bicicletta non la ebbe indietro ma Christian De Sica, figlio di Vittorio che firmò il manifesto neorealista dell'uomo alla disperata ricerca della sua due ruote, la ...Un’altra nomina per merito da parte del governo. Dopo la promozione di Vittorio Pisani al vertice della Polizia di Stato, come suo sostituto nel ruolo di vice dell’AISI è stato scelto Giuseppe Del Deo ...