Sspecializzata nellaocchi dal 1935, Sifi sviluppa, produce e commercializza soluzioni terapeutiche innovative e attraverso la sua ricerca e sviluppo, è impegnata a migliorare la qualità ...Nell'ambito di questo confronto è stato anche proiettato "Il Credo", ossia unoepisodi che ... L'opera, girata in 70 Paesi nel mondo, adel regista Gjon Kolndrekaj, riprende fedelmente il ...Per questo il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha iscritto nel registroindagati - nel ... prima di morire in ospedale dove è arrivato in condizioni critiche è stato inpresso le ...

Cura degli occhi, SIFI conquista l'estero e duplica fatturato - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Sspecializzata nella cura degli occhi dal 1935, Sifi sviluppa, produce e commercializza soluzioni terapeutiche innovative e attraverso la sua ricerca e sviluppo, è impegnata a migliorare la qualità ...Dal 24 giugno fino a fine agosto Madame porterà la sua nuova musica e i maggiori successi, che l’hanno resa l’artista più ascoltata degli ultimi dieci anni (fonte Spotify), sui palchi più suggestivi ...