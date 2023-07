Cruz Azul-Inter Miami | dove vedere in tv il debutto di Messi

(Di venerdì 21 luglio 2023)partita di League Cup nonché la gara del possibiledi Lionele anche di Sergio Busquets. Tutte le informazioni per vederla in tv e streaming.

Ci siamo, il grande giorno di- Inter Miami è arrivato. La partite di League Cup avrà un seguito mondiale grazie a quello che dovrebbe essere il debutto con la formazione di MLS di Lionel Messi . Si gioca oggi, 21 luglio ......Messi fa fare magie agli incassi dell' Inter Miami specie in queste ore di attesa per il possibile debutto che dovrebbe avvenire oggi nella partita di Leagues Cup contro i messicani del. La ...Dopo gli acquisti di Leo Messi e Sergio Busquets - che potrebbero esordire nella notte tra venerdì e sabato contro il- , secondo Marca, il club di David Beckham ha come obiettivo altri tre ...

Inter Miami-Cruz Azul dove vederla: Apple TV, Sky o DAZN Canale ... Goal Italia

Cruz Azul-Inter Miami partita di League Cup nonché la gara del possibile debutto di Lionel Messi e anche di Sergio Busquets. Tutte le informazioni per vederla in tv e streaming.Lionel Messi debutta con l’Inter Miami in una sfida col Cruz Azul: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vedere in tv e streaming ...