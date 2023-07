Cristiano Ronaldo umiliato da Di Maria | una giocata pazzesca | Video

La prima contro gli arabi dell' Al - Nassr , ovvero la squadra in cui militanoe soprattutto il grande ex Brozovic (giovedì 27 luglio, ore 12:15), mentre la seconda contro i ...Ora i nerazzurri si preparano per volare in Giappone, dove saranno impegnati nelle amichevoli con l'Al Nassr die il fresco ex Brozovic, giovedì 27 luglio, e con il Psg, martedì 1 ...che prevederà amichevoli di lusso contro l'Al Nassr die dell'ex Brozovic e il Paris Saint Germain. Il 9 agosto l'Inter sfiderà, invece, alla Red Bull Arena il Salisburgo. L' ...

Altra pesante sconfitta in amichevole per la squadra di Cristiano Ronaldo, il Benfica vince in maniera travolgente.Guadagni multimillionari per il portoghese che raggiunge un altro primato dopo essere la persona più seguita al mondo ...