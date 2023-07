Costretta a salire in auto da due sconosciuti | stuprata per 48 ore

(Di venerdì 21 luglio 2023) AGI - Una donna sulla trentina, sudamericana, è arrivata ieri all'ospedale Belcolle di Viterbo e, sconvolta, ha riferito di "essere statada due uomini asu un'mobile di grande cilindrata, di essere stata portata in una casa del centro e di aver subìto violenze e abusi sessuali per due giorni". I fatti sarebbero iniziati di fronte alla stazione ferroviaria: la donna, infatti, sarebbe arrivata in città con il treno, forse per stare da un'amica. Poi, ieri, sarebbe riuscita a fuggire. Nel nosocomio sulla sammartinese sono arrivati i carabinieri della compagnia della città dei Papi. Sulla vicenda, molto delicata, vige il massimo riserbo da parte dellerità competenti. I militari dell'Arma stanno svolgendo gli accertamenti del caso, per cercare di ricostruire i fatti.

