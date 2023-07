Cosa prevede il nuovo piano per il clima presentato dal governo I dubbi degli esperti | «Insufficiente | manca una strategia adeguata»

(Di venerdì 21 luglio 2023) Nei giorni scorsi il ministero dell’Ambiente ha inviato alla Commissione europea la sua proposta di aggiornamento del PNIEC, ilnazionale integrato energia e. Si tratta di un documento di 424 pagine con cui ilstabilisce gli obiettivi nazionali al 2030 sull’efficienza energetica, le fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni. Un percorso che il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha commentato così: «L’Italia sarà all’avanguardia su questi temi. Lo farà senza ideologia, guardando alla realtà del paese. Dobbiamo lavorare in modo realistico». A parole, gli obiettivi delitaliano restano gli stessi fissati in sede europea: riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030 e impegno a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Eppure, tra gli addetti ai lavori non tutti sono convinti ...

Il Codice dell'Amministrazione digitaleche il domicilio digitale dei professionisti iscritti in INI - PEC, l'indice nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, venga ..."Ringrazio il ministro Calderoli che ha espresso in maniera chiara e precisarappresenti realmente l'autonomia che oggi, invece, viene dipinta in maniera così diversa e ...costituzione che...comporta questo cambiamento In altre parole è scomparsa la cifra dei nuovi alloggi che devono ... Roma ha raggiunto un'intesa con Bruxelles con la quale siche 519 milioni di euro invece ...

Pnrr, cosa prevede la terza rata: risorse, obiettivi e tempistiche TGCOM

I Comuni devono deliberare entro il 29 luglio per rottamazione e stralcio, ma cosa devono contenere esattamente le delibere Vediamo cosa prevede la tregua fiscale degli enti locali.Scopriamo nel dettaglio cosa prevede la terza rata del Pnrr e quando verrà versata. Una parte dei fondi arriveranno con la quarta rata.