Cosa è successo a Filippo Tortu? Caduta e fasciatura | ansia per i Mondiali

(Di venerdì 21 luglio 2023)è caduto durante la 4×100 corsa oggi a Grosseto. Il Campione Olimpico di staffetta è stato inserito in seconda frazione, in modo da dare nuova linfa al quartetto tricolore e cercare un tempo che permettesse di mettere in ghiaccio la qualificazione ai2023 di atletica leggera. Il brianzolo ha preso il testimone da Roberto Rigali e si è lanciato sul primo rettilineo dell’impianto toscano, rendendosi protagonista di una prova rimarchevole, in linea con il piglio che l’azzurro è solito mettere quando gareggia in questa specialità.ha poi passato il bastoncino a Lorenzo Patta (altro Campione Olimpico della 4×100, spostato per l’occasione dal lancio alla terza frazione). Il cambio è valido e l’azzurro incita vigorosamente il compagno di squadra, che inizia a pennellare ...