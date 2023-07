Cosa arriva entro fine anno Quali armi promettono gli Usa all' Ucraina

Leggi su iltempo

(Di venerdì 21 luglio 2023) Nuoveall'. L'annuncio viene dagli Stati Uniti chemaggior impegno in favore di Kiev. L'ha iniziato a usare le munizioni a grappolo nell'ultima settimana e le sta usando «in modo efficace». Lo ha detto ai giornalisti il coordinatore per le comunicazioni strategiche del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby. Le«steffettivamente avendo un impatto sulle formazioni difensive della Russia e sulle manovre difensive della Russia», ha aggiunto Kirby come riportato dalla stampa americana. Lesono state dispiegate nel sud-est dell'e dovrebbero essere utilizzate contro le posizioni russe vicino alla città occupata di Bakhmut. Lo stesso Kirby ha poi rivelato, in ...