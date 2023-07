Conversazioni con altre donne | arriva il film con Valentina Lodovini e Francesco Scianna

(Di venerdì 21 luglio 2023) Esce nelle sale dal 31 agosto 2023, distribuito da Adler Entertainment, la commediacon. Si tratta dell’esordio alla regia di lungometraggio di Filippo Conz, interpretato daconè una co-produzione Italia / Argentina di Alfredo Federico, Simona Banchi e Gaston Gallo per 39S e MG Producciones. Ilnasce in associazione con Adler Entertainment, Laser Digitale in collaborazione con Rai Cinema. Ha inoltre ricevuto il contributo del MIC – Ministero della Cultura, con il sostegno della CalabriaCommission. In aggiunta, ...

...a più ampio raggio". A proposito d'Oriente, gli ultimi decenni hanno visto un crescendo di spettatori e artisti dal Levante. Prima è stata la volta dell'onda cinesecapostipite in ...In una delleintercettate, che risale al 2 maggio scorso, il fotografo fece ... In quella occasione il giornalista di Mow,uno stratagemma, è riuscito in segreto a fare copia dei file ...... compromettendo la sua corrispondenzaun numero imprecisato di funzionari di governo americano. ... ma anche alleinterne sulle politiche americane verso Pechino.

WhatsApp, finalmente è possibile avviare conversazioni con ... Lega Nerd

OpenAI aggiorna il suo chatbot per ricordare le preferenze dell'utente: la novità è esclusiva per ChatGPT Plus, ma non arriva in Europa.E' stato uno dei 200 artisti di tutto il mondo ricevuti da Papa Francesco nel giugno scorso. Il comune di San Pier Niceto, di cui è originario, gli conferirà la cittadinanza onoraria ...