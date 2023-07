Controlli in Costiera sorrentina | indentificate 179 persone

Leggi su puntomagazine

in. Alto impatto sui comuni di Sorrento, Vico Equense e Massa Lubrense. 112 veicoli controllatiin. Ieri, gli agenti del Commissariato di Sorrento, con la collaborazione dei loro colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Campania ed il supporto della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Sorrento, Vico Equense e Massa Lubrense. Nel corso dell'attività identificate centosettantanove, di cui trentatré con precedenti di polizia. Controllati centododici veicoli. Contestate, infine, otto violazioni del Codice della Strada per mancata esibizione dei documenti di circolazione e velocità non commisurata.