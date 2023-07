Conte | Zidane e Nagelsmann | quanti allenatori senza squadra

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il giro di panchine di questa estate ha lasciato moltidi prima fasciauna: daa Zizou fino aI primi movimenti del calciomercato estivo hanno visto andare in scena il valzer delle panchine: Chelsea, PSG, Tottenham, Marsiglia e Napoli sono solo alcune delle squadre che hanno cambiato guida tecnica. Per moltiche hanno trovato una nuova panchina, molti altri sono rimasti al palo. Nella spalla dell’articolo di Luciano Spalletti sulla Gazzetta dello Sport, si fa il punto di alcuni dei nomi più importanti: da Antonio, che dopo la rescissione dagli Spurs non ha trovato un nuovo progetto – con un chiaro interesse a ripartire dall’Italia – a– che aveva sperato nella panchina della ...

Una classe di fuoriclasse per qualsiasi motivo fermi un giro, i primi a essere chiamati qualora una big europea andasse male: Luciano Spalletti e Antonio, Zinedine, Julian Nagelsmann . ...è fermo dal 2021, quando scelse l'attesa: il suo obiettivo era quello di diventare ct della ...IN ATTESA Ma c'è un altro grande candidato per la panchina di Allegri: si tratta di Antonio ...... con due esterni che fanno il lavoro di sponda e ripartenza, od 1 trequartista allache ...è diventatoanche per il lavoro del Giuvà. Detto ciò, sappiamo tutti che non sarà perseguita ...

Ci sono alcuni top allenatori che, al momento, sono ancora senza una panchina. La lista è piuttosto impegnativa e di assoluto prestigio. Tra i nomi più altisonanti figurano quelli di Spalletti, fresco ...Il tecnico, specie ad alto livello, è un lavoro logorante, ma può rivelarsi dura anche restare fermi: perciò attenti ai grandi ai box ...