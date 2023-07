Consigli fantacalcio | Noah Okafor | perché prenderlo all’asta

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 21 luglio 2023), alla scoperta del nuovo attaccante del Milan. Tifosi entusiasti, ecco. Il Milan ha chiuso per un colpo importante per il presente e per il futuro: direttamente dal Salisburgo arriva, prospetto che si è messo in luce da tempo e ha destato l’interesse di moltissimi club Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.