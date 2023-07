Confrontare processori | schede video e SSD

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 21 luglio 2023) Le parti del computer incidono sulle sue prestazioni sono il processore, la schedae la memoria interna (SSD o M.2). Sia che si tratti di un nuovo computer, sia nel caso si voglia aggiornare e migliorare il proprio PC cambiando una di queste parti, ci sono alcuni siti che vengono in aiuto per aiutarci in una scelta che se non si è proprio esperti può risultare davvero difficile. Nella guida che segue vi mostreremo come , così da essere certi di poter acquistare solo le componenti più potenti, più aggiornate o più adatte al tipo di computer che stiamo allestendo. LEGGI ANCHE -> Quale computer scegliere: requisiti per un buon PC 1)Il miglior sito perinè CPU-Monkey, disponibile in lingua italiana e in grado di mostrare le informazioni ...