Confindustria inizia i casting | da Gozzi al ritorno di D' Amato | i nomi

(Di venerdì 21 luglio 2023) La corsa per la presidenza diè ufficialmente partita. Certo, i giochi sono tutt’altro che fatti e le decisioni inizieranno a delinearsi solo in autunno. Ma intanto i primi schieramentino a farsi sentire. Una è però la certezza che corre per i corridoi di Viale dell’Astroa: l’attuale gestione viene considerata fallimentare. Per questo si ha deciso di puntare su un identikit diverso: basta manager, servono imprenditori che abbiano competenza di industria e che possano fare leva su aziende solide e possibilmente di dimensioni notevoli. Iche girano sono sei e Affaritaliani.it è pronto a svelarli tutti. Partendo da una sorpresa: la modifica dello statuto ha permesso anche ai past-president di provare a tessere le proprie trame. E c’è chi ha preso alla lettera questa ritrovata possibilità. ...

... visto che l'ultimo turno di lavoro chealle 14 finisce alle 22. L'azienda ha risposto di no,... Leggi Anchee governo temporeggiano sull'emergenza caldo e lavoro. I sindacati: 'Non ...... come durante il Covid - 19 , ha detto oggi il presidente diCarlo Bonomi . Difficile ... visto che l'ultimo turno di lavoro chealle 14 finisce alle 22. 'Al rifiuto categorico ......di coinvolgimento della cittadinanza all'interno delle principali manifestazioni albesi e... Fondazione CRC,Cuneo, Giostra delle Cento Torri, Ente Fiera di Alba, Gruppo ...

Confindustria e governo temporeggiano sull’emergenza caldo e lavoro Il Fatto Quotidiano

Botta e risposta tra Confindustria e sindacati in tema di misure per prevenire i malori sui posti di lavoro dovuti a condizioni di caldo eccessivo. Circostanza che può avere anche esiti tragici come d ...Lavorare sotto un capannone esposto al sole tutto il giorno, per giunta alla catena di montaggio e con una temperatura di oltre 30 gradi non si può. Per questo, i dipendenti della Hi Lex di Chiavari, ...