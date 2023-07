Condizionatore | in quale fascia oraria accenderlo per una bolletta più leggera

Leggi su blowingpost

(Di venerdì 21 luglio 2023) Caroquanto costi: con l’emergenza energetica esiste unaper pagare meno in? Ecco quando accendere l’elettrodomestico. Con le temperature sempre più torride e per creare un ambiente piacevole e confortevole, ilè un elettrodomestico sempre più gettonato dagli italiani. L’accensione e l’uso eccessivo delcomporta un incremento dei consumi energetici, che incide sulle bollette energetiche. Per questo, molti consumatori finali si chiedonosia lamigliore per utilizzarlo e per pagare meno., ecco laper risparmiare inenergetica Secondo un ...