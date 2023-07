Concorso AUSL di Vicenza | 1 Posto da Direttore di Ostetricia

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 21 luglio 2023) Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medicoe ginecologia Valdagno Presso l’AULSS n. 8 Berica e’ indetto l’avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico (responsabile di struttura complessa) –della U.O.C. «e ginecologia Valdagno» – area chirurgica e delle specialita’ chirurgiche – disciplina: ginecologia e. Bando diCopia integrale del bando e' reperibile anche nel sito internet www.aulss8.veneto.it Requisiti ed Invio della Domanda La data per la presentazione delle domande è fissata perentoriamente per il giorno 17 agosto 2023 Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane - sezione giuridica-concorsi dell'U.L.SS. n. 8 Berica - ...