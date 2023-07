Concorso ASST di Lecco | 1 Posto da Dirigente di Ginecologia

... che seguono un apposito corso di formazione, operano in sinergia con il personale diLariana. ... sia medico che infermieristico, sono emessi di continuo bandi di...tutte le soluzioni previste dalla normativa per favorire la partecipazioni a bandi die ... a fronte di 239 operatori in uscita daSette Laghi in questi primi sei mesi dell'anno, infatti, ......Provincia LECCO " Ventisette posti da medico di medicina generale da coprire in tutta laLecco. Nel precedente, (ogni anno ne vengono promossi di norma tre, uno in primavera, uno in ...

ASST Spedali Civili di Brescia: concorso per idraulici 2023 Ti Consiglio

Per consultare il BANDO INTEGRALE vi consigliamo di cliccare al link allegato di seguito: asst-lecco-bando-concorso-infermieri. cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; idoneità ...A questi si aggiungono sedi distaccate dell’ASST e poliambulatori. La domanda di partecipazione al concorso deve essere prodotta e trasmessa entro il 17 agosto 2023 esclusivamente con modalità ...