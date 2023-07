Concerto di Geolier interrotto a Palermo | cosa è successo

...La scaletta Cosa canteràa Catania Per il momento il rapper non ha ancora condiviso una scaletta ufficiale con i suoi fan, ma è probabile che eseguirà gli stessi brani deldi Roma ...Un, sì, ma non solo. Un'esperienza immersiva in cui vivere l'evento non solo grazie alla ... Sfera Ebbasta e+ Paky . 'In totale per l'evento sono circa 50 i volontari attivi per la ...I fan invadono il palco, lanciano bottiglie, e il rapper pone fine allo spettacolo. Caos aldiai cantieri culturali della Zisa a Palermo - L'artista campano ha dovuto sospendere l'esibizione dopo l'invasione sul palco da parte di alcuni fan. Alcuni spettatori sono saliti ...

Il pubblico invade il palco al concerto di Geolier a Palermo: i video che girano sui social La Sicilia

I fan invadono il palco di Geolier e lanciano oggetti contro il pubblico: il rapper deve interrompere il concerto È accaduto ai Cantieri culturali della Zisa, a Palermo - Corriere Tv ...PALERMO – Il rapper Geolier chiede scusa a Palermo, dopo lo stop al suo concerto causato dai disordini provocati da una quindicina di incivili saliti sul palco. “Mi spiace aver dovuto interrompere il ...