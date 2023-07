Comicron | torna a Pontelandolfo l’International short film festival

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 21 luglio 2023) In questi tempi di comicità involontaria, scatenata dalle tante gaffe e scivoloni di capi di Stato, ministri, intellettuali, scienziati, che sembrano aver preso il posto dei professionisti della risata, il “International”, nella sua ottava edizione, affronta il tema de’ “La comicità artificiale, l’ultima vera intelligenza”. Con la direzione artistica del regista e scrittore Enrico Caria – coadiuvato dal maestro Lucio Gregoretti e dal professor Luigi Barletta – nel corso di quattro serate ad alto tasso di divertimento dal 26 al 29 luglio dalle ore 21 nella magnifica piazza “turrita” di, in provincia di Benevento, verrà dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio, come in quanto a senso dell’umorismo, gli algoritmi non potranno mai sostituire ...