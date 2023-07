Come sta Alessandro Sibilio e cosa si è fatto? Sfortuna nera | addio Mondiali?

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 luglio 2023)si è infortunato al Meeting Herculis di Montecarlo, nona tappa della Diamond League di atletica leggera andata in scena questa sera nel Principato. Il campano stava disputando una bella prova sui 400 ostacoli, dopo che poche settimane fa aveva vinto gli Europei a squadre in 48.14 e poi a Stoccolma venne frenato da alcuni manifestanti nei pressi del traguardo. Dopo aver superato la quarta barriera, però, l’azzurro ha rallentato visibilmente e si è fermato. Si è subito temuto un infortunio serio e purtroppo le sensazioni iniziali sono state confermate dallo stesso atleta.ha spiegato quello che è accaduto ai microfoni della Rai, parlando in maniera franca e spiegando nel dettaglio l’infortunio: “Ero carico, stavo in forma, hoquattro ostacoli benissimo. ...